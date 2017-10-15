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"Поймали момент": в Польше заявили о записи взрыва на самописце Ту-154

Сюжет:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (505)
12:4315.10.2017
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© Фото предоставлено МАКОбломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году. Архивное фотоОбломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году. Архивное фото
© Фото предоставлено МАК

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Польше в субботу заявили, что комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском удалось "поймать" момент взрыва в записи" черного ящика" Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Эксперт: версия взрыва в польском Ту-154 под Смоленском не имеет оснований

Версия взрыва

Версия о взрыве была выдвинута еще весной 2017 года. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич напомнил, что тогда польская сторона решила, что в самолете произошел инцидент, который привел к его уничтожению.

Однако теперь, по утверждению министра, выяснилось, что на одном из самописцев запечатлен момент взрыва, и его идентифицировали. Также Мачеревич добавил, что комиссия анализирует этот момент, но допускает, что у записи может быть другая интерпретация.

Ранее глава министерства обороны Польши выразил уверенность, что новый отчет о причинах крушения самолета Качиньского будет полностью готов весной 2018 года. Также он рассказал, что при анализе смоленской катастрофы польские специалисты попробуют воспроизвести последние секунды полета.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Основная версия

Самолет Ту-154 Леха Качиньского разбился при попытке экипажа посадить самолет в непогоду в аэропорту "Смоленск-Северный". В условиях тумана он врезался в деревьях и развалился на части. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Официальная версия основана на окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованном еще в 2011 году. При расследовании выявили две причины: непосредственно приведшую к катастрофе — отказ экипажа от ухода на запасной аэродром, а также техническую — из-за недостатков в обеспечении полета и подготовке экипажа.

При этом специалисты МАК не выявили воздействия на борт взрывчатых веществ. В заключении также говорилось, что характер разброса обломков свидетельствовал о том, что до столкновения с деревом разрушения судна в воздухе не было.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости / Олег Минеев
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Авиаэксперт: выводы польской комиссии по катастрофе Ту-154 – это домыслы

"Поскольку фрагменты крыла самолета были обнаружены в березе, а фрагменты березы — в крыле, а также на основании комплексного анализа всей имеющейся информации, включая факт неуправляемого переворота воздушного судна "на спину" после столкновения с березой, комиссия МАК пришла к однозначному выводу, что именно это столкновение привело к началу разрушения воздушного судна. Никаких сомнений в этом нет", — заявил председатель комиссии Алексей Морозов.

Такие же выводы сделала и первая польская комиссия, которой руководил бывший министр внутренних дел страны Ежи Миллер. Причиной катастрофы назвали решение экипажа пойти на посадку, несмотря на густой туман, в результате чего самолет снизился ниже дозволенного уровня и столкнулся с деревом.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости / Олег Минеев
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Авиаэксперт: выводы польской комиссии по катастрофе Ту-154 – это домыслы

Обвинения в адрес России

Польская сторона неоднократно выдвигала в адрес России обвинения, связанные со смоленской катастрофой. Так, в апреле 2017 года Варшава возложила вину за крушение президентского борта на диспетчеров аэропорта, заявив, что те ввели пилотов самолета Качиньского в заблуждение, назвав им неверное расстояние до взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь, Морозов напомнил, что польскому экипажу сообщили о густом тумане, который мешает посадке, однако пилоты приняли самостоятельное решение, ответственность за которое полностью лежит на них.

"После запроса экипажа воздушного судна на пробный заход снижение было разрешено только до безопасной высоты 100 метров, которая соответствует метеоминимуму аэродрома. Важно подчеркнуть, разрешение на производство посадки группой руководства полетами не выдавалось", — отметил председатель МАК.

Обломки самолета польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
© AP Photo / Mikhail Metzel
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Также в сентябре 2016 года польская сторона заявила, что с записи на двух "черных ящиках" (штатном и эксплуатационном польском) с Ту-154 якобы пропали последние секунды.

В связи с этим, Морозов пояснил, что запись на польском самописце прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатном, поскольку эксплуатационный не был защищен, и после получения значительных повреждений вполне мог потерять часть информации.

"Никакие пять секунд из данной записи никуда "не исчезали". Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК — как на русском, так и на английском языках. При этом пять секунд — это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — сказал председатель МАК.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Кроме того, польская прокуратура обвиняла Москву в подмене останков погибших. Комментируя эти претензии, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их "абсолютно беспочвенными", добавив, что Москва оперативно передала Варшаве останки жертв катастрофы, а идентификацию тел проводили польские представители и родственники погибших, а в случаях, когда идентификация была невозможной, останки передавали Польше под номерами.

"Не менее важно и то, что в гробы тела укладывались также в присутствии представителей Польши", — заявила Захарова.

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