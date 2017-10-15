В Киеве завели дело из-за повреждения дома с изображением Иоанна Павла II

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Полиция Киева завела дело по факту повреждения краской дома с изображением папы Римского Иоанна Павла II, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

В субботу польские СМИ сообщили, что неизвестные в Киеве нанесли свастику и надписи антипольской направленности на фасад здания, где в воскресенье должны открыть барельеф папы Римского Иоанна Павла II. Пресс-секретарь посольства Польши на Украине Кароль Язовский уточнил, что среди прочих надписей присутствуют такие, как "ЕС не пройдет", "Убрать это", "Польша — собачья кровь", а также изображение свастики.

"После первоочередной проверки сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части первой статьи 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции на Facebook. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, надписи на стене появились в ночь с пятницы на субботу.

Позже в субботу в украинских СМИ появились фотографии, на которых видно, что оскорбительные надписи были оставлены внизу на фасаде дома, на котором изображен Иоанн Павел II. Также СМИ пишут, что после фиксации полицией акта вандализма коммунальные службы Печерского района Киева устранили надписи.

Ранее власти Киева решили переименовать улицу Патриса Лумумбы в улицу Иоанна Павла II. В воскресенье запланирована официальная торжественная церемония открытия улицы.