На Украине задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Нидерландов

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Украинские пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" в субботу задержали гражданина Нидерландов, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве и незаконной миграции, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, 41-летнего гражданина задержали во время оформления пассажиров рейса "Киев-Дюссельдорф".
Как отмечается, его передали сотрудникам Нацполиции Украины.
По данным ряда украинских СМИ, задержанный — азербайджанский журналист Фикрет Гусейнов, который проживает в Нидерландах.