На Украине задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Нидерландов

Вход в зал прибытия в киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото

Вход в зал прибытия в киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Украинские пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" в субботу задержали гражданина Нидерландов, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве и незаконной миграции, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Нидерландов, которого разыскивает Интерпол", — говорится в сообщении ведомства в субботу.

По данным ведомства, 41-летнего гражданина задержали во время оформления пассажиров рейса "Киев-Дюссельдорф".

Как отмечается, его передали сотрудникам Нацполиции Украины.

По данным ряда украинских СМИ, задержанный — азербайджанский журналист Фикрет Гусейнов, который проживает в Нидерландах.