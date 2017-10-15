СБУ предупредила о возможных провокациях в культовых сооружениях УПЦ МП

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет, что знает о провокациях, которые готовятся относительно культовых сооружений УПЦ МП, и будет принимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры, которая управляется Украинской православной церковью Московского патриархата, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения радикалов 14-17 октября.

"В последние дни российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые якобы готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве. СБУ официально информирует, что на самом деле за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением непосредственно стоят представители так называемого "Комитета спасения Украины", — говорится в сообщении ведомства, где указано, что данные лица "несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан" во время событий 2014 года в Киеве, а также тех, что связаны с конфликтом в Донбассе.

Отмечается, что Служба безопасности Украины будет принимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе Киеве и в государстве в целом.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.