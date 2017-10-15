МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владелец американского журнала "для взрослых" Hustler Ларри Флинт предложил десять миллионов долларов за информацию, которая позволит провести импичмент президента США Дональда Трампа.

"Я не ожидаю, что кто-либо из миллионеров-приятелей Трампа его сдаст, но я уверен, что есть много осведомленных людей, для которых десять миллионов долларов — большая сумма", — говорится в объявлении, опубликованном в газете Washington Post

Флинт рассматривает в качестве оснований для отстранения Трампа "сговор с враждебной державой для фальсификации выборов", "подстрекательство к междоусобице" через поддержку неонацистов, нанесение ущерба национальной политике из-за конфликта интересов, ложь и некомпетентность, непотизм и выход из Парижского соглашения по климату.

Как отмечает сам бизнесмен, ранее он уже организовывал подобные кампании. В частности, он предлагал крупные суммы за информацию о бывшем спикере палаты представителей Бобе Ливингстоне и сенаторе Дэвиде Виттере.

В объявлении отмечается, что все звонки и письма с информацией останутся конфиденциальными. Предоставляемые данные должны быть получены законным путем, и журнал Hustler оставляет за собой право опубликовать информацию.

Летом два члена палаты представителей США — демократы Брэд Шерман и Эл Грин — выступили с инициативой импичмента Трампа в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его президентской кампании с РФ.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".