Суды Киргизии готовы экстренно отреагировать на нарушения в день выборов

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. В судах Киргизии в день выборов президента страны организованы дежурства сотрудников для экстренного реагирования на нарушения в процессе голосования и подведения его итогов, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы Верховного суда республики.

Выборы нового президента Киргизии проходят в воскресенье, 15 октября. На главный пост страны претендуют 11 кандидатов. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

"Пятнадцатого октября по приказу председателя Верховного суда организованы дежурства судей (судов республики — ред.), а также сотрудников аппарата Верховного суда и межрайонного суда города Бишкек. Такие меры приняты для обеспечения рассмотрения в незамедлительном порядке поступивших жалоб и заявлений о нарушениях избирательных прав граждан республики", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, сотрудники судебной ветви власти в день голосования будут дежурить с момента начала выборов и до 10 часов вечера (19.00 мск). В ведомстве пояснили, что согласно законодательству, все жалобы поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования, должны рассматриваться судами немедленно.