Анастасиадис выдвигает свою кандидатуру в президенты Кипра на второй срок

АФИНЫ, 15 окт — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о выдвижении своей кандидатуры "на второй и последний" президентский срок.

"Верный своему видению родины, которой мы заслуживаем, я считаю, что мой долг — предложить работу моего правительства и свою кандидатуру на суд кипрского народа. Кандидатуру на второй и последний срок", — написал Анастасиадис на своей странице в Facebook.

Накануне он заявил о намерении участвовать выборах, выступая с отчетом о работе правительства в Никосии.

На выборы Анастасиадис намерен идти под лозунгом "Стабильные шаги вперед".

Анастасиадису 71 год, на выборах 24 февраля 2013 года он победил с большим преимуществом, набрав 57,25% голосов. Следующие всеобщие выборы пройдут 28 января 2018 года.

На выборах 2013 года главным вопросом в программах всех кандидатов была экономика, поскольку Кипр находился в глубоком кризисе. На предстоящих выборах, по мнению обозревателей, в повестку вернется кипрское урегулирование. Многие политики на Кипре критикуют Анастасиадиса за то, как он вел переговоры по кипрскому вопросу и за уступки турецкой общине.

В конце октября президент Кипра посетит Россию, где, как ожидается, также будет обсуждаться кипрское урегулирование.