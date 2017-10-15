Главы МИД Южной Кореи и США обсудили подготовку встречи президентов

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили во время телефонного разговора подготовку к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа в Сеул и его встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, а также пути укрепления сотрудничества двух стран на фоне провокационных действий со стороны КНДР, говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе южнокорейского МИД.
Глава МИД Южной Кореи подчеркнула, что "южнокорейский народ проявляет большой интерес и большие ожидания на визит президента Трампа" в страну.
"Кроме разработки программы визита, мы (правительство Южной Кореи — ред.) сконцентрируемся на разрешении северокорейской ядерной проблемы и урегулировании ситуации на Корейском полуострова на основе тесного сотрудничества между Южной Кореей и США", — говорится в пресс-релизе.
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.