Главы МИД Южной Кореи и США обсудили подготовку встречи президентов

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили во время телефонного разговора подготовку к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа в Сеул и его встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, а также пути укрепления сотрудничества двух стран на фоне провокационных действий со стороны КНДР, говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе южнокорейского МИД.

"Господин Тиллерсон заявил, что президент Трамп надеется в ходе своего визита в страны Восточной Азии укрепить региональный альянс с целью урегулирования северокорейской проблемы и вопроса вокруг ядерной программы КНДР", — отмечается в документе.

Глава МИД Южной Кореи подчеркнула, что "южнокорейский народ проявляет большой интерес и большие ожидания на визит президента Трампа" в страну.

"Кроме разработки программы визита, мы (правительство Южной Кореи — ред.) сконцентрируемся на разрешении северокорейской ядерной проблемы и урегулировании ситуации на Корейском полуострова на основе тесного сотрудничества между Южной Кореей и США", — говорится в пресс-релизе.

Трамп отправится в турне по странам Юго-Восточной Азии в период с 3 по 14 ноября, посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам, Филиппины.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.