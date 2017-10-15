"Все меньше логики": Пушков раскритиковал внешнюю политику США

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в действиях США все меньше логики, внешней политикой занимаются люди, которые в ней ничего не понимают.

"Действия США все меньше определяются логикой. В итоги они добьются выхода Ирана из сделки, а потом начнут "решать" созданную ими же проблему", — написал он в Twitter

"Именно (постпред США при ООН Никки) Хейли подтолкнула Трампа к затее с выходом из соглашения с Ираном. Внешней политикой США занимаются люди, которые в ней ничего не понимают", — добавил Пушков.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.