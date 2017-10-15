Силовики 36 раз нарушили перемирие в течение суток, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, выпустив по самопровозглашенной Донецкой народной республике почти 700 боеприпасов, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 36 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 688 единиц", — сказали журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.

В представительстве отметили, что на Донецком направлении силовики выпустили почти 100 мин и танковых снарядов, также вели огонь из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении было выпущено более 30 мин калибром 82 и 120 миллиметров, а также 17 снарядов из БМП и БТР.

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