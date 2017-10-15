Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Киргизии

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал на президентских выборах на избирательном участке в Бишкеке.

"Мы проведем честные выборы", — заявил он журналистам после голосования.

В Киргизии в воскресенье выбирают нового главу государства. При проведении выборов президента впервые используют электронные информационно-избирательные системы (ИИС), включающие в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. Когда голосование закончится, урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. При составлении списков избирателей использовались биометрические данные населения.

Президентский срок действующего главы Киргизии истекает 1 декабря. Согласно конституции, он не может повторно избираться в президенты.

На пост главы государства претендуют одиннадцать кандидатов. Выборы впервые проводятся в отсутствие единого национального лидера, и рейтинги главных претендентов на пост президента очень близки.