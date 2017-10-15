В ЛНР заявили, что украинские силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватое, Пришиб. Всего по территории республики было выпущено более 90 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 23 раза открывали огонь по их позициям.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие… По прошедшие сутки враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook

По утверждениям украинских военных, на луганском направлении огонь велся из пулеметов и стрелкового оружия в районе Крымского и Лобачего. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и вооружения БМП в районе Водяного и Талаковки, На донецком направлении, по словам украинских военных, велся огонь по их позициям из крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и Зайцево.