В ЛНР заявили, что украинские силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватое, Пришиб. Всего по территории республики было выпущено более 90 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 23 раза открывали огонь по их позициям.
По утверждениям украинских военных, на луганском направлении огонь велся из пулеметов и стрелкового оружия в районе Крымского и Лобачего. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и вооружения БМП в районе Водяного и Талаковки, На донецком направлении, по словам украинских военных, велся огонь по их позициям из крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и Зайцево.