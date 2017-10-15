В Австрии открылись первые участки для голосования на парламентских выборах

ВЕНА, 15 окт — РИА Новости. Первые избирательные участки для волеизъявления на выборах в парламент открылись в Австрии.
Некоторые из них начинают работать в 5.00 (6.00 мск), некоторые — в 10.00 (11.00 мск), когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам устанавливать время работы участков так, как им удобнее. Однако ожидается, что к 17.00 (18.00 мск) все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.
В республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться все граждане старше 16 лет или, по последним подсчетам МВД, 6 401 304 человека, их них 51,7% — женщины. Никакие граждане ЕС и другие иностранцы не имеют права голоса в этот день.
В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.