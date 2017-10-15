Иран пригрозил выходом из ядерной сделки в случае восстановления санкций

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иран может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Если Иран в какой-то момент почувствует, что действия, предпринимаемые противоположной стороной в вопросе снятия санкций, для Исламской Республики недостаточны, тогда у Ирана будет несколько опций, и одна из них – выход из действующей ядерной сделки", — цитирует агентство Блумберг заявление Зарифа.

Министр уточнил, что в случае восстановления санкций в сферах, представляющих особый интерес для Ирана, среди которых торговля нефтью и продажа воздушных судов, ИРИ "оставляет за собой право принимать решение о своем присутствии в ядерной сделке".

Зариф также отметил, что выступление американского президента Дональда Трампа в пятницу показало "отсутствие какой-либо стратегии по Ирану" у США. Глава иранского МИД подчеркнул, что оборонная и ракетная программа Ирана никогда не станут предметом переговоров.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.