В ЦИК Киргизии подтвердили открытие всех участков на выборах президента

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Все участки на выборах президента в Киргизии открылись в воскресенье, заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.

"На сегодня у нас открыты 2375 участков. На всех участков все готово для того, чтобы граждане могли выразить свою волю и принять участие в голосовании", — сказала глава ЦИК.

По ее словам, участки оборудованы 5,7 тысячи комплектами автоматических считывающих урн (АСУ). Участки обеспечены электроэнергией, мобильной связью и интернетом.

"Надеемся, что все пройдет бесперебойно… для принятия срочных, неотложных мер по возможным нарушениям закона ЦИК организовала совместно с правоохранительными органами координационные группы оперативного реагирования", — заявила Шайлдабекова.

Также ЦИК просит граждан и наблюдателей сообщать о нарушениях закона по специальному телефону.

Предвыборная гонка проходит при отсутствии явного фаворита, поэтому исход голосования сложно предсказать. Голосование проходит в воскресенье с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск), 37 участков открыты при учреждениях МИД за пределами страны.

Срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, избранного в 2011 году, заканчивается 1 декабря нынешнего года. Он не может повторно баллотироваться в президенты — согласно конституции Киргизии, один человек может только единожды занимать высокий пост.