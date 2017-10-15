Трампу предрекли оглушительную победу на следующих выборах президента

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший стратегический советник президента США Стивен Бэннон уверен, что Дональд Трамп сможет одержать громкую победу на следующих президентских выборах в 2020 году и наберет 400 голосов выборщиков.ABC.
Экс-советник отметил, что победу Трампу обеспечило "восстание популистов, националистов и консерваторов".
Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 304 голоса против 227 у Клинтон по выборщикам от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей.
Бэннон в прошлом был одним из ближайших советников Трампа, но его критиковали за близость к так называемому альтернативному правому движению, особенно после столкновений в Шарлоттсвилле. Кроме того, Бэннона подозревали в организации утечек в прессу.