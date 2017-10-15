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Без происшествий: в Киеве завершился марш националистов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (163)
03:5915.10.2017
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© РИА Новости / Евгений КотенкоУчастники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017Участники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киеве прошел так называемый "Марш славы героев", который был проведен сторонниками националистических партий, передает "112 Украина".

Ветераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Марш был приурочен к 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов*). В акции приняли участие сторонники "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правого сектора"* и националистической партии "Свобода".

Украинская повстанческая армия* — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН)*, которое действовало на территории Украины во время Великой Отечественной Войны с 1943 года. Лидерами группировки были Степан Бандера и Роман Шухевич. УПА*, которая действовала против советских партизан, активно сотрудничала с нацистами.

Многие ветераны и политики критикуют героизацию УПА* и лидеров группировки. Однако украинский президент Петр Порошенко предоставил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". В России такое решение осудили, подчеркнув, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".

Президент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве. Архивное Фото.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Перед маршем прошел митинг у памятника Тарасу Шевченко. Участники принесли с собой флаги и факелы, которые традиционно поджигают во время таких ежегодных маршей.

На митинге выступил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, потребовавший от украинского президента Петра Порошенко вернуть звание героев Украины лидерам ОУН-УПА* Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Он заявил, что нынешней власти необходимо "исправить историческую несправедливость", так как при бывшем президенте Викторе Януковиче был отменен указ о присвоении Шухевичу и Бандере звания героя Украины.

От Крещатки до Контрактовой площади

Марш стартовал от памятника Шевченко. Участники акции прошли по бульвару Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности и Владимирскому спуску. Завершился марш на контрактовой площади, где состоялся концерт.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Впереди колонны шли участники военной операции Донбассе, за ними двигались артийные активисты с символикой своих организаций. В ходе акции скандировались различные патриотические лозунги, также участники бросали петарды и жгли файеры.

Без происшествий

Как рассказали в киевской полиции, акция прошла без нарушений. Начальник ведомства Андрей Крищенко отметил, что в марше приняли участие около 10 тысяч человек. Во время акции было перекрыто движение транспорта в центре города. Безопасность обеспечивали также и военнослужащие Нацгвардии. Крищенко также добавил, что правоохранители продолжают усиленное патрулирование украинской столицы.

Ранее местные СМИ сообщали, что в Киев на марш свозили националистов со всей Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

© РИА Новости / Евгений КотенкоУчастники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Участники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017
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