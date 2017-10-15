Король Саудовской Аравии поддержал стратегию Трампа по Ирану

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого приветствовал "твердую американскую стратегию" по Ирану, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, Трамп в свою очередь подчеркнул, что Вашингтон готов сотрудничать со своими партнерами в области достижения мировой безопасности.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.