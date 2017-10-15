МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Отделение Каталонии от Испании обернется для региона не только "экономической катастрофой", но и может разрушить Европу, считает экс-премьер Франции и уроженец Барселоны Мануэль Вальс.

"Необходимо предупредить каталонских лидеров и самих каталонцев: отделение от Испании означает выход из Европейского союза и из зоны евро. Это обернется экономической катастрофой, которая уже началась вместе с закрытием представительств некоторых компаний", — написал Вальс в своей авторской статье для еженедельника Journal du Dimanche.

По мнению французского экс-премьера, отделение Каталонии противоречит истории и идентичности народа этого региона и может привести к распаду не только Испании, но и всей Европы.

"Этот путь означает разрушение Испании, разрушение Европы. Это противоречит истории и идентичности Каталонии. Сила этого региона, его культуры и экономики заключается в том, что он является одновременно каталонским, испанским и европейским. Если вы отнимите один из этих элементов, вы потеряете часть идентичности", — заключил Вальс.

Политик также призвал власти Каталонии "уважать Испанию" и "помогать ее правительству".

Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава женералитета (правительство Каталонии) Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.