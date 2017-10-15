В Сальвадоре произошло массовое убийство

МЕХИКО, 15 окт – РИА Новости. Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре, сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

"Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо в судебном округе Мерседес-Уманья", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина. Причины преступления пока не известны.

На территории Сальвадора действуют две основные банды — Barrio-18 и Mara Salvatrucha, которые являются одними из самых мощных преступных группировок в США, Мексике и странах Центральной Америки. Всего в них состоят примерно 70 тысяч человек. Банды сформированы преимущественно из уроженцев центральноамериканских государств, но действуют также в некоторых районах Лос-Анджелеса, занимаясь торговлей наркотиками и другой преступной деятельностью.

Уровень преступности в Центральной Америке остается весьма высоким. По последним статистическим данным, число убийств на 100 тысяч жителей в Сальвадоре составляет 103, в Гондурасе — 56, а в Гватемале — 30.