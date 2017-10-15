В Сальвадоре произошло массовое убийство

МЕХИКО, 15 окт – РИА Новости. Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре, сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны.
"Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо в судебном округе Мерседес-Уманья", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.
По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина. Причины преступления пока не известны.
Уровень преступности в Центральной Америке остается весьма высоким. По последним статистическим данным, число убийств на 100 тысяч жителей в Сальвадоре составляет 103, в Гондурасе — 56, а в Гватемале — 30.