В Великобритании выводится из обращения монета в один фунт стерлингов

ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Старые круглые монеты номиналом в 1 фунт стерлингов с полуночи 15 октября выводятся из обращения, их заменят новые комбинированные 12-гранные монеты из желтого и белого металла. Как объявило казначейство Великобритании, теперь круглый фунт больше не будут принимать к оплате.
Решение ввести монеты нового образца было принято в пользу британских налогоплательщиков, но СМИ на этой неделе опасались хаоса, так как старых фунтов много и их просто не сумеют обменять вовремя. По свидетельству корреспондента РИА Новости, многие граждане планов казначейства пока просто не знают. Так, например, еще в начале недели не знали об этом в пабе "Герцог Кларенс" в районе Южный Кенсингтон.
Кассиры сети супермаркетов Waitrose о переменах осведомлены. "Да, я знаю, если у вас есть старые монеты, то могу обменять их вам", — сказал сотрудник магазина на улице Kensington High Street. Основную проблему для себя покупатели видят пока в том, что новые 12-гранные фунты не годятся для тележек в супермаркетах: чтобы разблокировать такую тележку в прорезь в ручке нужно вставить фунтовую монету, но непременно круглую.
Британский монетный фонд The Royal Mint называет новую монету "самой безопасной в мире": 12 граней делают ее "узнаваемой даже на ощупь". Внутренний радиус монеты с двух сторон снабжен микронадписями, с одной стороны гравируется дата выпуска, с другой — надпись "один фунт". На шесть из 12 граней нанесены борозды, кроме того в монету вмонтирована "скрытая деталь", которая позволит защитить новые фунты от подделок.