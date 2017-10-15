В Польше заявили, что на самописце Ту-154 Качиньского нашли запись взрыва

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Леха Качиньский, заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич, встречаясь в субботу с руководителями клубов "Газеты польской".

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Мачеревич напомнил, что версию взрыва озвучила комиссия, расследующая катастрофу в своем отчете еще весной. "Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше", — утверждает польский министр.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва – он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи", — добавил Мачеревич.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Ранее в интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.

В апреле крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" внесла в парламент предложение о вотуме недоверия министру обороны страны Антонию Мачеревичу. Лидер партии Гжегож Схетына заявил журналистам, что оппозиция имеет к Мачеревичу множество претензий. Однако парламент отклонил предложение оппозиции.