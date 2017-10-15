Разъяренная пятиметровая акула напала на австралийских рыбаков

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Австралийские рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. Об этом сообщает Metro.
На записи видно, как пятиметровый морской хищник кружит вокруг судна, затем переходит в нападение и пытается укусить лодку. В этот момент один из рыбаков отмечает, что акула "чертовски разъярена". Она бросалась на мотор судна и оборудование GPS.
Его напарник уверен, что это самая злая акула, которую он когда-либо видел.
"Такой агрессивной акулы мне еще не попадалось, а ведь я занимаюсь рыбалкой уже 12 лет", — сказал он.