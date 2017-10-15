Разъяренная пятиметровая акула напала на австралийских рыбаков

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Австралийские рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. Об этом сообщает Metro.

Рыбаки рассказали, что ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится. Оказалось, что их улов попыталась отнять большая белая акула.

На записи видно, как пятиметровый морской хищник кружит вокруг судна, затем переходит в нападение и пытается укусить лодку. В этот момент один из рыбаков отмечает, что акула "чертовски разъярена". Она бросалась на мотор судна и оборудование GPS.

"Обычно они высовывают голову из воды и уплывают, но эта уж очень хотела вернуться и заполучить свое", — вспоминает один из австралийцев.

Его напарник уверен, что это самая злая акула, которую он когда-либо видел.

"Такой агрессивной акулы мне еще не попадалось, а ведь я занимаюсь рыбалкой уже 12 лет", — сказал он.