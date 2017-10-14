На МПС делегаты чуть не устроили давку, желая сфотографироваться с Путиным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Представители парламентов различных стран на ассамблее Межпарламентского союза обступили президент РФ Владимира Путина после его выступления на открытии МПС и более 10 минут не давали ему уйти – каждый из них желал с ним сфотографироваться, передает корреспондент РИА Новости.
Путин пообщался в числе многих других со спикером парламента Ирана Али Лариджани, а также с делегацией парламента Сирии. Некоторые из забравшихся на стулья чуть не упали под натиском толпы.