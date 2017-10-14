С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Делегация Южной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) пока не планирует встречаться с коллегами из КНДР, заявил РИА Новости глава парламента Республики Корея Чон Се Гюн.

По его словам, действия должны быть с обеих сторон, а не с одной.

"Так что на данный момент у нас пока не назначена какая-либо встреча, и пока мы не планируем встречаться. Так что на данный момент мне нечего сказать вам", — сообщил глава парламента Республики Корея Чон Се Гюн, отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли встречаться южнокорейская делегация с представителями КНДР на полях МПС.

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