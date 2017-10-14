Жертвами крушения самолета в Кот-д'Ивуаре стали граждане Молдавии

На месте крушения транспортного самолета в в Кот-д'Ивуаре. 14 октября 2017

На месте крушения транспортного самолета в в Кот-д'Ивуаре. 14 октября 2017

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Жертвами крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре в субботу стали четыре гражданина Молдавии, сообщил журналистам на месте событий министр внутренних дел африканской страны Сидики Диаките.

Ранее агентство Рейтер сообщило о четырех погибших при крушении грузового самолета после вылета из ивуарийской столицы Абиджана. По данным местного портала Koaci , самолет перевозил груз для французской армии.

Как передал слова министра Рейтер, еще шесть человек пострадали, включая двух молдаван и четырех французов.

Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. Вылет происходил при плохих погодных условиях.