В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает новостной портал Koaci со ссылкой на источники в силах безопасности.
По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени (11.30 мск) с грузом для французской армии, однако вскоре упал в море.
Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы пока не сообщается.
Crash d’un avion-cargo en mer peu après son décollage d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/QJ4UNVuxci— Blanko (@BlankoGbich) 14 октября 2017 г.