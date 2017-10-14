В ЮАР неожиданный поступок льва напугал туристов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лев-самец напугал туристов неожиданным рыком в тот момент, когда из машины высунулся ребенок, чтобы снять хищника. Ролик инцидента, произошедшего в ЮАР, опубликовала газета Daily Mail.

На видео несколько машин с туристами окружили льва и львицу в южноафриканском национальном парке Kruger. Сначала звери просто лежали на дороге, потом лев резко встал на лапы, явно раздраженный таким вниманием.

По всей видимости, дети из стоящей поблизости машины подумали, что он собирается напасть на них. Однако лев, выказав свое недовольство, ушел вместе с львицей.