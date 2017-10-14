Одна из группировок ВСУ не подчиняется приказам командования, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (158)

ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Оперативно-тактическая группировка "Луганск" не подчиняется приказам командования генштаба ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, в штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Луганск" с рабочим визитом прибыл начальник генерального штаба генерал армии Виктор Муженко. Предположительно, причиной визита является полное игнорирование приказов, указаний и директив, поступающих из генерального штаба, командованием группировки", — заявил Марочко.

Марочко уточнил, что вместе с Муженко в штаб прибыл начальник войск связи ВСУ.