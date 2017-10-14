Матвиенко заявила о недопустимости выхода США из сделки с Ираном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе лишь одной стороны, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном.

"Сегодня прозвучали, как мы слышали уже, голоса многих европейских стран, госпожи (Федерики) Могерини с оценкой таких заявлений (президента США Дональда Трампа – ред.)", — сказала Матвиенко журналистам.

"Прежде всего, это уже международный акт, международный документ, который принят в виде резолюции Совета безопасности, это не двустороннее соглашение между Ираном и США. Поэтому оно не может быть расторгнуто по инициативе какой-либо одной стороны", — подчеркнула она.

Спикер Совфеда выразили уверенность, что соглашение "безусловно, будет продолжать действовать".

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