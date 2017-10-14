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Наина Ельцина презентовала во Франкфурте книгу мемуаров

14:4014.10.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПрезентация книги Н. Ельциной Личная жизнь в ЕкатеринбургеПрезентация книги Н. Ельциной Личная жизнь в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вдова первого президента России Наина Ельцина представила в субботу на Франкфуртской книжной ярмарке свою книгу воспоминаний "Личная жизнь", передает корреспондент РИА Новости.

Вдова первого президента России Наина Ельцина на церемонии вручения премии Олега Янковского Творческое открытие 2-13/2014 в театре Ленком
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Юбилей Наины Ельциной: секреты первой леди новой России
Мемуары напечатаны тиражом в 10 тысяч экземпляров в издательстве "Синдбад". Книга охватывает период воспоминаний с 1930-х годов до наших дней и проиллюстрирована фотографиями из личного архива автора.

"Это определенный кусок времени, в котором прошла наша жизнь, моя и Бориса Николаевича. И я подумала, что он может быть интересен нашей молодежи", — сказала она.

По словам Ельциной, начало мемуарам было положено рассказами для внуков и правнуков о молодости, встречи с мужем и истории Советского Союза и России. Однако путь к публикации был долгим. Ельцина отметила, что никогда не любила писать сочинения и эссе. На книгу ее уговорили дочери, которые посчитали, что такие воспоминания могут быть интересными. При этом условием автора было то, что мемуары будут надиктованы.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПрезентация книги Н. Ельциной "Личная жизнь" в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Презентация книги Н. Ельциной "Личная жизнь" в Екатеринбурге

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал о своем пути к посту президента
Вдова первого президента России рассказала, что работа над книгой шла тяжело, в первую очередь потому, что она настаивала на деталях и точном описании времени и событий. По словам Ельциной, в итоге это помогло отстраниться от политических и исторических оценок.

Ельцина не скрывает, что несколько раз сдавалась и хотела отказаться от публикации. Но после открытия Ельцин-Центра в Екатеринбурге поняла, что книга действительно заинтересует молодое поколение. Сама же книга станет у автора первой и последней.

"Нет, писать я больше не собираюсь. Потому что для меня эти несколько лет были непростыми. А сейчас все все знают. Жизнь проходит на наших глазах и нужно писать о будущем", — сказала Ельцина.

Подробнее о биографии Наины Ельциной читайте в справке РИА Новости >>

Первая леди новой России: Наина Ельцина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкАнастасия Гирина (именно так звали будущую жену Бориса Ельцина) родилась 14 марта 1932 года на Южном Урале. Она была старшей из шестерых детей в семье служащего. На фото: визит во Францию. Октябрь 1995 года.Президент России Борис Ельцин и Наина Ельцина выходят из здания аэропорта Орли во время визита во Французскую Республику
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Анастасия Гирина (именно так звали будущую жену Бориса Ельцина) родилась 14 марта 1932 года на Южном Урале. Она была старшей из шестерых детей в семье служащего. На фото: визит во Францию. Октябрь 1995 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПосле школы Анастасия поступила на строительный факультет Уральского политеха (ныне Уральский федеральный университет инженера-строителя. На фото: Наина Ельцина во время прогулки на яхте вокруг Манхэттена. Октябрь 1995 года.Супруга Президента РФ Наина Ельцина стоит у штурвала во время прогулки на яхте вокруг Манхэттена
© РИА Новости / Владимир Родионов
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После школы Анастасия поступила на строительный факультет Уральского политеха (ныне Уральский федеральный университет инженера-строителя. На фото: Наина Ельцина во время прогулки на яхте вокруг Манхэттена. Октябрь 1995 года.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВ 1956 году Анастасия Гирина вышла замуж за своего однокурсника Бориса Ельцина.
На фото: супруга президента России во время официального визита в Германию. Ноябрь 1991 года.Супруга Президента России Наина Иосифовна Ельцина во время официального визита в Федеративную Республику Германию
© РИА Новости / Александр Макаров
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В 1956 году Анастасия Гирина вышла замуж за своего однокурсника Бориса Ельцина.
На фото: супруга президента России во время официального визита в Германию. Ноябрь 1991 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПосле замужества Анастасия решила сменить не только фамилию, но и имя: Наей и Наиной ее всю жизнь называли родные и друзья.
На фото: Наина Ельцина стоит на границе Белоруссии и Польши. Июнь 1996 года.Супруга Президента РФ Наина Ельцина стоит на границе Белоруссии и Польши
© РИА Новости / Владимир Родионов
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После замужества Анастасия решила сменить не только фамилию, но и имя: Наей и Наиной ее всю жизнь называли родные и друзья.
На фото: Наина Ельцина стоит на границе Белоруссии и Польши. Июнь 1996 года.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкВ 1956-1985 годах Наина Ельцина работала главным инженером, а затем руководителем группы института "Водоканалпроект", занималась проектированием очистительных сооружений и фильтровальных станций в городах Свердловской области.
На фото: супруги президентов РФ и США Наина Ельцина и Хиллари Клинтон во время посещения детской клиники. Май 1995 года.Супруга Президента РФ Наина Ельцина и супруга Президента США Хиллари Клинтон во время посещения детской клиники в рамках Женской программы
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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В 1956-1985 годах Наина Ельцина работала главным инженером, а затем руководителем группы института "Водоканалпроект", занималась проектированием очистительных сооружений и фильтровальных станций в городах Свердловской области.
На фото: супруги президентов РФ и США Наина Ельцина и Хиллари Клинтон во время посещения детской клиники. Май 1995 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкС 1991 по 1999 год Наина Ельцина сопровождала своего супруга, первого президента России, во время официальных визитов и занималась благотворительностью.
На фото: Борис и Наина Ельцины танцуют на митинге-концерте в поддержку президента в Новосибирске. Июнь 1996 года.Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина танцуют на митинге-концерте в поддержку Президента РФ в Новосибирске. 1996 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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С 1991 по 1999 год Наина Ельцина сопровождала своего супруга, первого президента России, во время официальных визитов и занималась благотворительностью.
На фото: Борис и Наина Ельцины танцуют на митинге-концерте в поддержку президента в Новосибирске. Июнь 1996 года.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкПрезидент РФ Борис Ельцин с супругой во время совещания на высшем уровне по безопасности и сотрудничеству в Европе "Хельсинки-2". Июль 1992 года.Президент РФ Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной во время совещания на высшем уровне по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельсинки - 2
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Президент РФ Борис Ельцин с супругой во время совещания на высшем уровне по безопасности и сотрудничеству в Европе "Хельсинки-2". Июль 1992 года.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкНаина Ельцина рассматривает наряд юной жительницы Токио на демонстрации коллекции кимоно и искусства икебаны во время официального визита президента России Бориса Ельцина в Японию. Октябрь 1993 года.Супруга Президента РФ Наина Ельцина рассматривает наряд юной жительницы Токио на демонстрации коллекции кимоно и искусства икебаны во время визита в Японию
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Наина Ельцина рассматривает наряд юной жительницы Токио на демонстрации коллекции кимоно и искусства икебаны во время официального визита президента России Бориса Ельцина в Японию. Октябрь 1993 года.
© РИА Новости / Р. МангасарянПерейти в фотобанкВ 1999 году Наина Ельцина была удостоена международной премии "Оливер" в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемой Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк". На фото: официальный визит в Армению. Октябрь 1994 года.Президент России Борис Ельцин, его супруга Наина Ельцина и премьер-министр Армении Грант Багратян во время поездки в Армению
© РИА Новости / Р. Мангасарян
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В 1999 году Наина Ельцина была удостоена международной премии "Оливер" в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемой Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк". На фото: официальный визит в Армению. Октябрь 1994 года.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкНаина Ельцина в 2005 году была удостоена национальной премии "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство". На фото: прогулка по городу Толедо. Апрель 1994 года.Супруга Президента РФ Наина Ельцина на прогулке по городу Толедо
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Наина Ельцина в 2005 году была удостоена национальной премии "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство". На фото: прогулка по городу Толедо. Апрель 1994 года.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкСупруги президентов России и США Наина Ельцина и Барбара Буш во время посещения приюта для детей-сирот. Июнь 1992 года.Супруги президентов России и США Наина Ельцина и Барбара Буш во время посещения приюта для детей-сирот
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Супруги президентов России и США Наина Ельцина и Барбара Буш во время посещения приюта для детей-сирот. Июнь 1992 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСупруга Президента РФ Наина Ельцина и настоятельница Толгского женского монастыря матушка Варвара в Ярославле. Апрель 1996 года.Супруга Президента РФ Наина Ельцина и настоятельница Толгского женского монастыря матушка Варвара во время рабочей поездки Б. Н. Ельцина в Ярославль
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Супруга Президента РФ Наина Ельцина и настоятельница Толгского женского монастыря матушка Варвара в Ярославле. Апрель 1996 года.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкСам Ельцин говорил, что его жена всегда считала благотворительность своим частным делом. "Если бы об этом знала страна, я думаю, и другие захотели бы последовать ее примеру. Но она всегда чуралась публичности", - писал он. На фото: официальный визит в США. Июнь 1992 года.Супруга Президента РФ Наина Иосифовна Ельцина во время официального визита Президента РФ Б. Н. Ельцина в США
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Сам Ельцин говорил, что его жена всегда считала благотворительность своим частным делом. "Если бы об этом знала страна, я думаю, и другие захотели бы последовать ее примеру. Но она всегда чуралась публичности", - писал он. На фото: официальный визит в США. Июнь 1992 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкС 2008 года Наина Ельцина входит в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина, активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти покойного супруга.
На фото: чета Ельциных во время визита в КНР. Ноябрь 1997 года.Юные жители Пекина приветствуют Президента РФ Бориса Ельцина и его супругу Наину Ельцину во время визита в КНР
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
С 2008 года Наина Ельцина входит в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина, активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти покойного супруга.
На фото: чета Ельциных во время визита в КНР. Ноябрь 1997 года.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНаина Ельцина награждает команду Доминиканской Республики, занявшей третье место в матче Международного турнира на Кубок первого президента России Б.Н. Ельцина по волейболу. Июнь 2013 года.Наина Ельцина награждает команду Доминиканской Республики, занявшей третье место в матче Международного турнира на Кубок первого президента России Б.Н. Ельцина по волейболу
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Наина Ельцина награждает команду Доминиканской Республики, занявшей третье место в матче Международного турнира на Кубок первого президента России Б.Н. Ельцина по волейболу. Июнь 2013 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин приехал к Наине Ельциной в Барвиху на 40 день после смерти первого президента России. Июнь 2007 года.Президент России Владимир Путин посетил в Барвихе вдову Бориса Ельцина Наину Иосифовну по случаю 40 дней со дня смерти первого Президента России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин приехал к Наине Ельциной в Барвиху на 40 день после смерти первого президента России. Июнь 2007 года.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНаина Ельцина на мероприятиях в Ельцин Центре в Екатеринбурге, приуроченных к 85-летию со дня рождения первого президента России. Февраль 2016 года.Наина Ельцина в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге, где проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня рождения Б.Н. Ельцина
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Наина Ельцина на мероприятиях в Ельцин Центре в Екатеринбурге, приуроченных к 85-летию со дня рождения первого президента России. Февраль 2016 года.
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