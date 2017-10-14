Наина Ельцина презентовала во Франкфурте книгу мемуаров

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вдова первого президента России Наина Ельцина представила в субботу на Франкфуртской книжной ярмарке свою книгу воспоминаний "Личная жизнь", передает корреспондент РИА Новости.

Мемуары напечатаны тиражом в 10 тысяч экземпляров в издательстве "Синдбад". Книга охватывает период воспоминаний с 1930-х годов до наших дней и проиллюстрирована фотографиями из личного архива автора.

"Это определенный кусок времени, в котором прошла наша жизнь, моя и Бориса Николаевича. И я подумала, что он может быть интересен нашей молодежи", — сказала она.

По словам Ельциной, начало мемуарам было положено рассказами для внуков и правнуков о молодости, встречи с мужем и истории Советского Союза и России. Однако путь к публикации был долгим. Ельцина отметила, что никогда не любила писать сочинения и эссе. На книгу ее уговорили дочери, которые посчитали, что такие воспоминания могут быть интересными. При этом условием автора было то, что мемуары будут надиктованы.

Вдова первого президента России рассказала, что работа над книгой шла тяжело, в первую очередь потому, что она настаивала на деталях и точном описании времени и событий. По словам Ельциной, в итоге это помогло отстраниться от политических и исторических оценок.

Ельцина не скрывает, что несколько раз сдавалась и хотела отказаться от публикации. Но после открытия Ельцин-Центра в Екатеринбурге поняла, что книга действительно заинтересует молодое поколение. Сама же книга станет у автора первой и последней.

"Нет, писать я больше не собираюсь. Потому что для меня эти несколько лет были непростыми. А сейчас все все знают. Жизнь проходит на наших глазах и нужно писать о будущем", — сказала Ельцина.

Подробнее о биографии Наины Ельциной читайте в справке РИА Новости >>