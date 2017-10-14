Европа не поддержит пересмотр Трампом иранского соглашения, считает сенатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Конгресс США может поддержать решение президента Дональда Трампа по пересмотру ядерной сделки с Ираном "в рамках общей истерии", охватившей американскую правящую элиту, но международное сообщество, и в частности европейские государства, не согласятся с этим шагом, считает вице-спикер Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

"С одной стороны, конгресс может в пику Трампу занять обструкционистскую позицию. Но с другой, по информации, которая у меня была, если (сенатор Джон) Маккейн солидаризируется с таким подходом, то у меня есть опасения, что подмахнут, проголосуют в рамках такой вот общей истерии, охватившей, к сожалению, элиту США", — сказал Умаханов журналистам.

При этом сенатор выразил уверенность в том, что мировое сообщество не поддержит позицию Трампа по ядерной программе Ирана и не позволит "переписать будущее безопасности, согласия и договорённостей, с таким трудом достигнутых в рамках участия шести ядерных государств и Германии".

"У меня большие сомнения, что европейские государства поддержат подобный подход", — сказал Умаханов, подчеркнув, что соглашение по Ирану стало результатом "кропотливой многолетней работы".

Вице-спикер заявил также, что подобные действия США подрывают доверие к ним как субъекту международного права и международных обязательств и договорённостей.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

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