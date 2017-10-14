Техника подъехала. Порошенко пообещал передать ВСУ 62 танка

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко передаст военным 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка. Об этом он сообщил на выступлении по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Планируется, что Порошенко позднее днем посетит Житомирскую область, в частности, военный аэродром и полигон, где и передаст технику военным.

Украинец во главе НАТО

Президент выразил уверенность, что его страна станет членом НАТО, а украинец в будущем может стать генеральным секретарем альянса.

"Нет никакого сомнения, что среди этих не по возрасту мужественных подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры.

"Возможно, будущий президент. И возможно, даже, — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса", — пояснил Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил, что украинская армия в среднесрочной перспективе должна достичь стандартов НАТО, чтобы страна "приступила к фактической интеграции в альянс".

Верховная рада три года назад внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Летом прошло года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

"Ошибки столетней давности"

Порошенко также рассказал о столетии украинской армии, которая "защищала украинскую землю от вооруженной агрессии со стороны и красной, и белой России". По словам президента, украинским политикам тогда не хватило ответственности объединиться перед лицом "внешней угрозы", в результате чего страна потеряла независимости.

"Как президент и Верховный Главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", — заявил он.

