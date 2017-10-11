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Выставка "Оружие и безопасность-2017" в Киеве

12:1511.10.2017
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Посетители выставки Оружие и безопасность в Киеве у бронетранспортёр БТР-4МВ
Девушка на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Мужчина осматривает оружие на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Мужчины на стенде одежды, обуви и обмундирования на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Мужчина осматривает пулемет на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Мужчина осматривает пистолет на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Мужчина осматривает различные модели экипировки, представленные на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Посетители у 155-мм самоходной гаубицы KRAB на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Макеты ракет турецкой компании ROKETSAN, представленные на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Девушка осматривает винтовку на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Посетители у стенда с огнестрельным оружием на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Бронетранспортер ОТАМАН 8х8 компания ПРАКТИКА, представленный на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦентральным событием выставки "Оружие и безопасность-2017", которая проходит в Киеве с 10 по 13 октября, стала презентация нового БТР-4МВ1, собранного специалистами "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова".Посетители выставки Оружие и безопасность в Киеве у бронетранспортёр БТР-4МВ
© РИА Новости / Стрингер
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Центральным событием выставки "Оружие и безопасность-2017", которая проходит в Киеве с 10 по 13 октября, стала презентация нового БТР-4МВ1, собранного специалистами "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа выставке представлены техника и вооружение сухопутных войск и полиции, экипировка солдат и правоохранительных органов, а также средства обеспечения пограничного контроля.Девушка на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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На выставке представлены техника и вооружение сухопутных войск и полиции, экипировка солдат и правоохранительных органов, а также средства обеспечения пограничного контроля.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ гражданской части экспозиции представлено охотничье, спортивное, историческое и холодное оружие.Мужчина осматривает оружие на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В гражданской части экспозиции представлено охотничье, спортивное, историческое и холодное оружие.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа выставке есть стенды с товарами двойного назначения, а также для охоты и активного отдыха.Мужчины на стенде одежды, обуви и обмундирования на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На выставке есть стенды с товарами двойного назначения, а также для охоты и активного отдыха.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГосконцерн "Укроборонпром" на выставке представил более 150 образцов вооружения и военной техники.Мужчина осматривает пулемет на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Госконцерн "Укроборонпром" на выставке представил более 150 образцов вооружения и военной техники.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВсего в выставочном зале представлены разработки порядка 300 производителей из 13 стран.Мужчина осматривает пистолет на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Всего в выставочном зале представлены разработки порядка 300 производителей из 13 стран.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРазличные модели экипировки, представленные на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.Мужчина осматривает различные модели экипировки, представленные на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Различные модели экипировки, представленные на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа выставке свои национальные экспозиции есть у Польши, Пакистана и Турции. На фото: польская 155-мм самоходная гаубица "KRAB" - это лицензированная версия английской самоходной артустановки "AS-90" на шасси модифицированного Т72, которая относится к классу гаубиц. Базовый вариант "AS-90" был создан в начале 1980 годов.Посетители у 155-мм самоходной гаубицы KRAB на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На выставке свои национальные экспозиции есть у Польши, Пакистана и Турции. На фото: польская 155-мм самоходная гаубица "KRAB" - это лицензированная версия английской самоходной артустановки "AS-90" на шасси модифицированного Т72, которая относится к классу гаубиц. Базовый вариант "AS-90" был создан в начале 1980 годов.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМакеты ракет турецкой компании ROKETSAN.Макеты ракет турецкой компании ROKETSAN, представленные на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Макеты ракет турецкой компании ROKETSAN.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДевушка осматривает винтовку на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.Девушка осматривает винтовку на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Девушка осматривает винтовку на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПосетители у стенда производителей огнестрельного оружия.Посетители у стенда с огнестрельным оружием на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Посетители у стенда производителей огнестрельного оружия.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинский бронетранспортер ОТАМАН 8х8 компании "ПРАКТИКА" является радикальной модернизацией советских бронетранспортеров БТР-60 с новым бронекорпусом.Бронетранспортер ОТАМАН 8х8 компания ПРАКТИКА, представленный на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский бронетранспортер ОТАМАН 8х8 компании "ПРАКТИКА" является радикальной модернизацией советских бронетранспортеров БТР-60 с новым бронекорпусом.
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Во вторник в украинской столице стартовала международная выставка "Оружие и безопасность-2017", на котором предприятия оборонно-промышленного комплекса представляют свои последние разработки. Основные экспонаты и участники выставки — в фотоленте Ria.ru.

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