Выставка "Оружие и безопасность-2017" в Киеве

На выставке свои национальные экспозиции есть у Польши, Пакистана и Турции. На фото: польская 155-мм самоходная гаубица "KRAB" - это лицензированная версия английской самоходной артустановки "AS-90" на шасси модифицированного Т72, которая относится к классу гаубиц. Базовый вариант "AS-90" был создан в начале 1980 годов.