МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США могут остаться в изоляции в Совете Безопасности ООН, если они разорвут ядерную сделку с Ираном, заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"США может остаться в изоляции в СБ ООН, если будут выполнены угрозы Трампа разорвать СВПД по Ирану. Обвинения в невыполнении условиях соглашения в адрес Тегерана голосованы и бездоказательны, Остальные члены "шестерки" выступают за сохранение "иранской сделки". В Европе, Китае и России хорошо осознают, к каким непоправимым последствиям могут привести подобные провокации в сторону Ирана", — сказал Слуцкий.
Слуцкий выразил надежду, что США не выйдут из данного соглашения.
"Что касается самой сделки, надеюсь, что Вашингтон из неё не выйдет. США балансируют на красной черте, но они не могут не понимать, что это чревато крайне тяжёлой ситуацией в регионе, которая может поставить мир на грань войны", — заключил он.
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