МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США могут остаться в изоляции в Совете Безопасности ООН, если они разорвут ядерную сделку с Ираном, заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном. Трамп не стал формально на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном соглашений.

"США может остаться в изоляции в СБ ООН, если будут выполнены угрозы Трампа разорвать СВПД по Ирану. Обвинения в невыполнении условиях соглашения в адрес Тегерана голосованы и бездоказательны, Остальные члены "шестерки" выступают за сохранение "иранской сделки". В Европе, Китае и России хорошо осознают, к каким непоправимым последствиям могут привести подобные провокации в сторону Ирана", — сказал Слуцкий.

Парламентарий добавил, что разрыв соглашения с Ираном США станет самым негативным сигналом для КНДР "в плане ненадежности дипломатического пути для урегулирования ситуации вокруг развития ядерной программы.

Слуцкий выразил надежду, что США не выйдут из данного соглашения.

"Что касается самой сделки, надеюсь, что Вашингтон из неё не выйдет. США балансируют на красной черте, но они не могут не понимать, что это чревато крайне тяжёлой ситуацией в регионе, которая может поставить мир на грань войны", — заключил он.

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