СМИ рассказали, кто посоветовал Трампу не признавать соблюдение Ираном СВПД

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли посоветовала президенту США Дональду Трампу не признавать соблюдение Тегераном сделки по иранской ядерной программе, пишет журнал Politico.

По его данным, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис в июле убедили Трампа признать, что Иран соблюдает соглашение по атому, поскольку у американского президента не было веских доводов объявить о нарушении Ираном СВПД.

Однако постпред США при ООН подготовила почву для непризнания Трампом соблюдения Ираном ядерной сделки, в то время как другие члены администрации президента выступали за более осторожный подход по этому вопросу, пишет издание.

"Позвольте мне обосновать это", — сказала во время июльской встречи Хейли, пишет Politico со ссылкой на источник. Президент же ответил одобрительно. Журнал отмечает, что Хейли стала "внутренним голосом" Трампа по иранского ядерному соглашению, упрочивая свое положение при американском президенте в то время, как ее рассматривают в качестве потенциального преемника Тиллерсона на посту госсекретаря США.

Как утверждает издание, происходит это на фоне проявившейся напряженности в отношениях между Трампом и главой госдепа.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном. Трамп не стал формально на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном соглашений.

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