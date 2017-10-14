В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану

ДУБАЙ, 14 окт — РИА Новости. ОАЭ поддерживают стратегию США по Ирану, озвученную в выступлении президента Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "иранский режим стремится к распространению хаоса и нестабильности в регионе".

"Новая американская стратегия предпримет необходимые шаги для противодействия негативным и неприемлемым иранским действиям во всех своих проявлениях, включая ракетную программу, которая представляет собой реальную угрозу региону, а также поддержку террористических организаций, таких как "Хезболлах" и хуситы", — говорится в заявлении.

Также, по заявлению МИД ОАЭ, "Иран совершает кибератаки, вмешивается в дела соседних стран и угрожает международному судоходству".

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

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