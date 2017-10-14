Блуждавшего три месяца в лесах жителя Белоруссии уволили за прогулы

ГОМЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Жителя белорусского Ельска, который нашелся после трех месяцев блуждания в лесу, уволили с работы.

Как сообщает Sputnik Беларусь, 60-летний Степан Хамутовский трудился машинистом бульдозера в Ельской передвижной механизированной колонне (ПМК) №64. На предприятии Sputnik сообщили, что вчерашним числом его уволили за прогулы.

"Сделать это раньше мы не могли, человек ведь был объявлен в розыск, соответственно, причины его отсутствия на работе неизвестны. Теперь, когда ситуация разрешилась, появились основания для увольнения", — пояснили на ПМК.



Хамутовского нашли благодаря грибникам, которые рассказали спасателями, что видели попадавшего под описание мужчину.По словам участников поисковой операции, одежда и обувь на нем сильно износились, при себе у него был котелок и кусок целлофана.Местные жители предположили, что мужчина все эти месяцы питался не только грибами и ягодами, но и картошкой с огородов — лес, где его нашли, расположен близко от города.Как отмечают знакомые Хамутовского, он и раньше уходил из дома, мог отсутствовать неделю и больше, но всегда возвращался.Всего, по данным МВД, после грибного сезона-2017 в белорусских лесах ищут еще почти два десятка человек. В частности, продолжаются поиски пропавшего в Беловежской пуще 11-летнего Максима Мархалюка. Мальчик ушел из дома 16 сентября.