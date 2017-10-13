Пентагон не исключил "провокаций" со стороны Ирана после заявлений Трампа

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис не исключает "провокаций" со стороны Ирана после заявлений американского президента Дональда Трампа по ядерному соглашению с исламской республикой.

"Сейчас мы следим за потенциальным увеличением числа провокаций со стороны иранцев, но пока мы этого не видим… Пока мы не меняем нашу военную концепцию", — сказал Мэттис, слова которого приводит агентство Рейтер

Под провокациями Ирана в Вашингтоне традиционно подразумевают широкий спектр военных и политических действий исламской республики, включая действия военно-морских сил в Персидском заливе, где присутствуют и корабли ВМС США.

В пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном. Трамп не стал формально на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном соглашений.

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