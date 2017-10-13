Американский сенатор раскритиковал решение Трампа по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Сенатор-демократ Боб Менендес считает, что решение президента США Дональда Трампа по Ирану лишь усилит Тегеран и посеет неопределенность среди союзников Вашингтона.

Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп заявил также, что Белый дом будет работать с конгрессом США над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

"Отказ подтверждать (выполнение соглашения – ред.) не приводит ни к чему, кроме как к неопределенности среди наших союзников и к усилению и без того воинственного Ирана", — заявил Менендес в заявлении.

"Сегодняшнее решение об отказе подтвердить в соответствии с законом "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" больше связано с предвыборными обещаниями и в меньшей с интересами национальной безопасности", — добавил Менендес.

Сенатор напомнил, что он является одним из главных противников ядерного соглашения с Ираном. Однако, по его мнению, Трампу следовало подтвердить выполнение соглашения, чтобы и дальше вместе с союзниками оказывать давление на Тегеран.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная с Ираном сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.

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