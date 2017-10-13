Американский сенатор раскритиковал решение Трампа по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Сенатор-демократ Боб Менендес считает, что решение президента США Дональда Трампа по Ирану лишь усилит Тегеран и посеет неопределенность среди союзников Вашингтона.
"Отказ подтверждать (выполнение соглашения – ред.) не приводит ни к чему, кроме как к неопределенности среди наших союзников и к усилению и без того воинственного Ирана", — заявил Менендес в заявлении.
"Сегодняшнее решение об отказе подтвердить в соответствии с законом "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" больше связано с предвыборными обещаниями и в меньшей с интересами национальной безопасности", — добавил Менендес.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная с Ираном сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.
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