Трамп заявил, что Иран нарушил соглашение по ядерной программе

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Иран неоднократно нарушал положения соглашения по ядерной программе, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"

Иран ответственен за многочисленные нарушения положений соглашения по ядерной программе", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная с Ираном сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.