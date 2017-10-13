МИД пообещал ответить на депортацию российского ученого из Польши

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депортация из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова свидетельствует о нежелании Варшавы прекратить нагнетание напряженности в отношениях с Москвой, говорится в сообщении МИД РФ.
"Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Стремление во всем искать признаки "гибридных атак" и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.
В тексте отмечается, что Россия не оставит эти действия без ответа.