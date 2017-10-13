Пешмерга: курды не получали ультиматум от Багдада об уходе из Киркука

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курдские вооруженные силы пешмерга не получали никаких официальных ультиматумов от Багдада об уходе из спорной провинции Киркук, заявил РИА Новости официальный представитель пешмерга Джаббар Явар.

Ранее источник в командовании курдских сил заявил, что Багдад потребовал от пешмерга покинуть за 48 часов провинцию Киркук и освободить место для иракской армии.

"Никаких официальных вещей такого плана нет", — заявил Явар.

Он отметил, что подобные ультиматумы могли прозвучать в иракской армии на уровне местных командиров, но центральное командование не выдвигало требований и обещает не применять силу против иракских граждан.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил в минувший четверг, что армия не будет воевать против курдов, но долгом властей остается "сохранение целостности государства" и "защита граждан".

Явар также опроверг намерение курдских властей стянуть в Киркук дополнительные силы.

"Никакой мобилизации нет. Да, у нас есть длинная линия обороны против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) протяженностью более тысячи километров. Эта линия остается,… и иногда происходят изменения в размещении этих сил, но перемещения новых сил на эту линию нет", — заявил представитель пешмерга.

Ранее местный телеканал Rudaw сообщил, что власти Иракского Курдистана направляют в спорный Киркук дополнительно шесть тысяч бойцов курдских формирований.

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдскими отрядами пешмерга.

Споры вокруг провинции обострились после проведенного автономным Курдистаном без согласия Багдада референдума о независимости 25 сентября, в котором отделение от Ирака поддержали более 90% курдов. Парламент Ирака вслед за этим постановил отправить в спорную провинцию войска.