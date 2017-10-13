Пешмерга: курды не получали ультиматум от Багдада об уходе из Киркука

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курдские вооруженные силы пешмерга не получали никаких официальных ультиматумов от Багдада об уходе из спорной провинции Киркук, заявил РИА Новости официальный представитель пешмерга Джаббар Явар.
"Никаких официальных вещей такого плана нет", — заявил Явар.
Он отметил, что подобные ультиматумы могли прозвучать в иракской армии на уровне местных командиров, но центральное командование не выдвигало требований и обещает не применять силу против иракских граждан.
Явар также опроверг намерение курдских властей стянуть в Киркук дополнительные силы.
"Никакой мобилизации нет. Да, у нас есть длинная линия обороны против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) протяженностью более тысячи километров. Эта линия остается,… и иногда происходят изменения в размещении этих сил, но перемещения новых сил на эту линию нет", — заявил представитель пешмерга.
В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдскими отрядами пешмерга.
Споры вокруг провинции обострились после проведенного автономным Курдистаном без согласия Багдада референдума о независимости 25 сентября, в котором отделение от Ирака поддержали более 90% курдов. Парламент Ирака вслед за этим постановил отправить в спорную провинцию войска.