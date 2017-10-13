В ПАСЕ опровергли информацию о требовании Украины подать в суд на Россию

СТРАСБУРГ,13 лет-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс опроверг высказывания главы украинской делегации о том, что он потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию из-за невыплат в бюджет организации.

В пятницу в ПАСЕ состоялось заседание уставного органа ПАСЕ — Бюро. Комментируя заседание, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Киев потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию. Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Отвечая на вопрос РИА Новости, так ли это, Кокс сказал "нет".

"Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!"- сказал он.

Кокс указал, что "у Российской Федерации есть временно приостановленная часть своего платежа, она не прекращает свое юридическое обязательство выплатить свой обязательный вклад".

"Это то, что генеральный секретарь Ягланд правильно сказал на Бюро", — добавил Кокс.

"Кроме того, он вновь подтвердил право и обязательство России участвовать в уставных органах СЕ: Комитете министров и Парламентской ассамблее, поскольку мы не знаем получленов", — сказал Кокс.

"Я полностью согласен с господином Ягландом, и я с нетерпением жду возвращения России в Ассамблею", — заключил он.

По данным РИА Новости в Ассамблее, на Бюро, которое проходит в закрытом режиме, говорилось о том, что у России есть долг. Парламентарии предположили, что, если бы был вопрос, то любой суд подтвердил бы, что долги необходимо оплачивать. При этом отметили, что российская сторона о долге не спорит.

С 2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.