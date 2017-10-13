В ПАСЕ опровергли информацию о требовании Украины подать в суд на Россию

СТРАСБУРГ,13 лет-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс опроверг высказывания главы украинской делегации о том, что он потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию из-за невыплат в бюджет организации.
В пятницу в ПАСЕ состоялось заседание уставного органа ПАСЕ — Бюро. Комментируя заседание, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Киев потребовал от генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда подать в суд на Россию. Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.
Отвечая на вопрос РИА Новости, так ли это, Кокс сказал "нет".
"Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!"- сказал он.
"Это то, что генеральный секретарь Ягланд правильно сказал на Бюро", — добавил Кокс.
"Кроме того, он вновь подтвердил право и обязательство России участвовать в уставных органах СЕ: Комитете министров и Парламентской ассамблее, поскольку мы не знаем получленов", — сказал Кокс.
"Я полностью согласен с господином Ягландом, и я с нетерпением жду возвращения России в Ассамблею", — заключил он.
С 2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.
В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.