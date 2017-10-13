Украинская делегация в ПАСЕ требует подать в суд на РФ за неуплату взносов

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовала от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от пропрезидентской фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Владимир Арьев.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета

"На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов", — написал Арьев на своей странице в Facebook в пятницу.

Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.