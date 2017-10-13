США хотят начать работу над новым соглашением по иранской ядерной программе

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США хотят мотивировать партнеров по "шестерке" и Иран начать переговоры по новому соглашению по иранской ядерной программе, которое бы заменило Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), когда его срок истечет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Отвечая на вопрос, обсуждал ли он возможность выработки следующего за СВПД соглашения с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, Тиллерсон заявил, что напрямую не обсуждал это с иранским коллегой.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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