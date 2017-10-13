Тиллерсон: пересмотр соглашения по иранской ядерной программе маловероятен

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Пересмотр соглашения по иранской ядерной программе маловероятен, Тегеран на это не пойдет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп не подтвердит соблюдение Тегераном положений внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Он был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана. Согласно этому закону президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения.

"Это маловероятно, поскольку Иран не пойдет на это", — сказал Тиллерсон, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, США начинают процесс, который не заменяет совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но решает вопросы, оставшиеся за рамками этого соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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