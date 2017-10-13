Тиллерсон: пересмотр соглашения по иранской ядерной программе маловероятен

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Пересмотр соглашения по иранской ядерной программе маловероятен, Тегеран на это не пойдет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Это маловероятно, поскольку Иран не пойдет на это", — сказал Тиллерсон, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, США начинают процесс, который не заменяет совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но решает вопросы, оставшиеся за рамками этого соглашения.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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