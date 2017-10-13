ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп даст распоряжение ввести санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за их поддержку терроризма, заявил журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Он добавил, что США проводят дискуссии с европейскими и другими партнерами, чтобы добиться "их согласия на то, чтобы они тоже ввели санкции". При этом в Вашингтоне уверены, что ничто из этих мер не нарушает обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, поскольку, по словам Тиллерсона, санкции не связаны с ядерной деятельностью.
Ранее глава КСИР Мохаммад Али Джафари заявил, что если США введут против Ирана новые санкции, то это будет практически означать выход Вашингтона из соглашения по ядерной программе и приведет к тому, что "навсегда исчезнет возможность" дальнейшего взаимодействия двух стран.