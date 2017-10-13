Тиллерсон: Иран "технически" соблюдает договоренности по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США не оспаривают тот факт, что Иран "технически" соблюдает договоренности в рамках ядерного соглашения, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы не оспариваем тот факт, что они (Иран) технически соблюдают договоренности в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Как мы говорили, соглашение имеет много слабых сторон, и одна из слабых сторон — стандарты технического соблюдения не такие уж сложные для того, чтобы им соответствовать. Они технически соблюдают эти обязательства. Одна из областей, в которой у нас есть обеспокоенность, — это то, что сложно получить полный доступ к объектам в Иране, получить доступ к объектам за короткий срок", — сообщил Тиллерсон.

Он отметил, что у США "могут быть обеспокоенности относительно той деятельности, которая ведется на определенных объектах".

"Для того чтобы они предоставили (МАГАТЭ) доступ, требуется в среднем 30 дней и более. Многое, очевидно, за это время можно убрать на этом объекте. Но мы требуем при поддержке европейцев (E3+ EU) доступа к исследовательским центрам, к которым никто ранее не запрашивал доступ", — рассказал госсекретарь США.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В конце августа МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны. Согласно документу, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).

Согласно закону "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном", принятым конгрессом США в мае 2015 года, президент США должен каждые 90 дней определять, выполняет ли Иран СВПД. По словам Тиллерсона, Трамп принял в этот раз решение не подтверждать соблюдение Ираном договоренностей.

В случае "десертификации", конгресс можете инициировать 60-дневное рассмотрение данного вопроса. Конгресс, если сочтет нужным, может не предпринять никаких действий в отношении Ирана даже в случае неподтверждения президентом соблюдения договоренностей.

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