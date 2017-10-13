США намерены остаться участником соглашения "шестерки" с Ираном

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявит о намерении Вашингтона остаться участником соглашения "шестерки" и Ирана по ядерной программе, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

При этом, госсекретарь отметил, что президент не подтвердит соответствие Тегерана положениям внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Закон был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана. Согласно этому акту, президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном положений СВПД.

"(Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) СВПД имеет дело только с ядерной деятельностью, и это только одна часть того, что беспокоит нас в отношениях с Ираном. Мы не считаем, что ядерное соглашение должно определять всю политику (в отношении Ирана — ред.). Есть еще множество оснований для обеспокоенности относительно дестабилизирующих действий Ирана", — сказал госсекретарь США.

В частности, к таким действиям он отнес "поддержку террористических организаций", "прямую поддержку" ливанского движения Хезболлах, "у которой одна цель – угроза Израилю", "поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и их дестабилизирующую деятельность в Йемене, экспорт иностранных боевиков по всему региону".

"Мы обеспокоены этими элементами, которые в прошлом практически не решались. С одной стороны, мы хотим изучить ядерное соглашение и понять, как мы можем использовать его продуктивно и действенно. Но мы также хотим решить все остальные вопросы. Это более широкий стратегический подход, чем тот, который был в отношении Ирана в прошлом", — пояснил Тиллерсон.

Так, по его словам, этот подход основан на "намерении (США) остаться в СВДП", при этом "президент не будет подтверждать", что Иран соответствует положениям закона "INARA (Закон "О рассмотрении достигнутого с Ираном ядерного соглашения" – ред.)".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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